Roland Meinecke (53) aus St. Stefan arbeitet bei der ständigen Vertretung für Österreich in Brüssel und beantwortet Fragen rund um die EU.

Vom Lavanttal in die weite Welt

Der gebürtige Lavanttaler Roland Meinecke in seinem Büro in Brüssel © Sandra Zarfl

Brexit, Migration, Bildung und Landwirtschaft – stark nachgefragte Themen in der ständigen Vertretung für Österreich in Brüssel. Jemand, der die Abläufe vor Ort genau kennt, ist der gebürtige St. Stefaner Roland Meinecke (53). Er arbeitet sozusagen in der „EU-Botschaft“ Österreichs, die es seit dem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 gibt und dort im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.