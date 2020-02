Sturmtief Petra hat mit Windspitzen bis zu 200 km/h für teils großen Schaden gesorgt. In Neuhaus und Lavamünd sind seit in der Früh rund 200 Haushalte ohne Strom. Auch Stromausfälle in Eisenkappel-Vellach.

Die Monteure von Kärnten Netz arbeiten an der Behebung © Daniela Grössing

Wer derzeit das Gemeindeamt in Neuhaus anrufen möchte, kommt nicht durch. Der Grund: Aufgrund des Sturmtiefs Petra ist ein Baum in die Stromleitung gefallen. Daher kam es auch schon gestern Abend zu einem kurzzeitigen Stromausfall. Die Monteure von Kärnten Netz arbeiten gerade an der Behebung des Problems. "Wir rechnen damit, dass die Stromversorgung gegen 13 Uhr wiederhergestellt ist", sagt Robert Schmaranz von Kärnten Netz. Rund 200 Haushalte sind in der Gemeinde Neuhaus und im südlichen Teil von Lavamünd seit heute Früh ohne Strom.