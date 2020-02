Facebook

Die neue Kassen-Augenärztin Monika Mayer errichtet ihre Ordination im Lorettohof in St. Andrä © Bettina Friedl

Um die ärztliche Versorgung am Land auch in Zukunft gewährleisten zu können, haben Gebietskrankenkasse (beziehungsweise Österreichische Gesundheitskasse, wie sie jetzt heißt) und Ärztekammer ein „Landärztepaket“ geschnürt. Dieses Paket sieht eine dritte Kassen-Augenarztstelle sowie eine Planstelle in der Neurologie für den Bezirk Wolfsberg vor. „Im Bereich der Neurologie gab es bisher keine Planstelle im Bezirk Wolfsberg. Diese Planstelle befindet sich im Vertragsnahme- und Ausschreibungsprozess und soll so zeitnah wie möglich besetzt werden. Geplant ist im Frühjahr“, erklärt Lena Weblacher von der Pressestelle der ÖGK.