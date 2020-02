Sylvia Puschl-Schliefnig will Menschen eine Auszeit auf ihrem Drion-Hof in Griffen ermöglichen. Ab dem Frühjahr wird gestartet.

Sylvia Puschl-Schliefnig am Küchentisch des barrierefreien Ferienappartements © Kurt Steinwender

Ein seit vier Generationen bestehender Mostbirnenbaum, Elsbeeren, Falken, Bussarde, ein Waldkauz, Kolkraben und noch viel mehr. Um all dies zu sehen, braucht man nicht in einen Nationalpark zu fahren. Dies findet man am Auszeithof Drion von Sylvia Puschl-Schliefnig in Kleindörfl 15 in der Marktgemeinde Griffen.