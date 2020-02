Facebook

Die Brücke über die Lavant wird neu gebaut, angehoben und technisch so gesichert, dass sie auch bei Hochwasser befahrbar ist © APA/Gert Eggenberger

Das Straßenbaubudget des Landes Kärnten umfasst im heurigen Jahr mehr als 250 Baumaßnahmen. 35 Millionen Euro soll in die Erneuerung von Straßen und Brücken fließen. „In Kärnten ist in den vergangenen Jahren viel zu wenig in die Straßeninfrastruktur investiert worden, daher habe ich dafür gekämpft, dass das Baubudget sukzessive erhöht wird. Es ist das höchste Straßenbaubudget seit mehr als zehn Jahren“, sagt der zuständige Landesrat Martin Gruber (ÖVP).