Rechts hinten im Anschluss an das Bauwerk werden 80 Parkplätze für das Restaurant errichtet © Hubert Budai

Seit rund vier Jahren steht an der Autobahnauffahrt Völkermarkt-Ost der Rohbau, in dem die Familie Stefitz aus Mittlern – mittlerweile Stefitz Besitz und Beteiligungs GesmbH. – ein Restaurant für 700 Gäste errichten will. Der Weiterbau wurde damals von der Stadtgemeinde eingestellt. Der Grund dafür waren einige Überbauungen zum ursprünglich eingereichten Bauansuchen. Darüber hinaus wurde von Betreiberseite aus eine Verlegung der Parkplätze wegen eines Besitzerwechsels auf dem dafür vorgesehenen Grundstück und davon betroffenen Servitutsrechten für die dort durchführende Pipeline notwendig.