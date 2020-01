Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von den Stützmauern am ehemaligen Bahnhofsgelände in Lavamünd geht aber noch eine Gefahr aus © (c) Rosina Katz-Logar

Hunderte Bahnschwellen, die als Sondermüll gelten, warteten am Bahnhof in Lavamünd seit fünf Jahren auf ihre Entsorgung. Dazu verpflichtet war die deutsche Gleisrückbau-Firma Meißner mit Sitz in Hohenbach in Deutschland. Die Firma hat nur die wertvollen Geleise entsorgt und die giftigen Schwellen zurückgelassen.