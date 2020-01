Der Wolfsberger Harald Kapeller ist seit Juli 2019 Betriebsdirektor des LKH Hochsteiermark und des LPZ Mautern. Er kennt die Materie nach beruflichen Stationen in Wolfsberg, Wien, Rottenmann und Bad Aussee.

Harald Kapeller ist seit 1. Juli Betriebsdirektor am LKH Hochsteiermark mit den beiden Standorten Leoben und Bruck an der Mur sowie im LPZ Mautern © Johanna Birnbaum

Seit 1. Juli 2019 ist der gebürtige Vorarlberger Harald Kapeller, der in seiner Jugend nach Wolfsberg in Kärnten kam und noch immer im Lavanttal lebt, Betriebsdirektor des LKH Hochsteiermark mit den Standorten Leoben und Bruck sowie des Landespflegezentrums Mautern. Als Führungskraft will er seine Mitarbeiter motivieren und gemeinsam „die Ärmel hochkrempeln“. Immerhin ist er für knapp 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im zweitgrößten Kages-Krankenhaus der Steiermark verantwortlich.