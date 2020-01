Nach dem Rücktritt von Dieter Rabensteiner wird nun ein neuer Geschäftsführer für die Stadtwerke in Wolfsberg gesucht. Geboten wird ein Jahresbruttogehalt von 90.000 Euro.

Die Wolfsberger Stadtwerke haben den Geschäftsführer-Posten nun ausgeschrieben © Markus Traussnig

Aus „gesundheitlichen Gründen“ gab Dieter Rabensteiner Mitte November seinen Rücktritt als Geschäftsführer der Wolfsberger Stadtwerke bekannt, dem Führungsteam bleibt er erhalten, „um laufende Projekte zu betreuen“. Nun ist die Ausschreibung für die Nachbesetzung des Geschäftsführer-Postens draußen. Geboten wird ein Jahresbruttogehalt von 90.000 Euro, „zuzüglich verhandelbarer Benefits“, wie es heißt. Anforderung: „Idealerweise Studium der Betriebswirtschaft mit technischer Affinität oder technisches Studium mit fundierten kaufmännischen Kenntnissen“, steht in der Ausschreibung. Bewerbungen sind bis 29. Februar per E-Mail an catro.sued@catro.at möglich.