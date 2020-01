Kaugummiautomaten am Straßenrand, Wurlitzer, Gummischlangen – Erinnerungen an eine Kindheit von einst. Wir haben uns auf eine Spurensuche der besonderen Art gemacht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Boris Lipnig hat in seiner Café-Bar „Wutscha“ noch einen Wurlitzer stehen © Schmerlaib

Wer kennt sie nicht? Kleine Gummibälle, die aus den Straßenautomaten zu bekommen waren. Oder: Kaugummis, die man länger kauen musste, als einem oft lieb war. Der säuerlich-süße Geschmack der roten Fruchtgummischlangen auf der Zunge oder der Wurlitzer im nächstgelegenen Gasthaus, der einem die gesamte musikalische Welt – so schien es zumindest – zu Füßen legte? All das sind Erinnerungen an eine frühere Kindheit und einige Zeitzeugen findet man heute noch im Bezirk Wolfsberg. Wir haben genauer hingeschaut und wurden tatsächlich fündig.