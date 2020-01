Facebook

1202 Exemplare des Spatzen wurden in Unterkärnten bei der Beobachtung registriert © Birdlife

Kärnten ist anders! Während bei der diesjährigen „Stunde der Wintervögel“ der Vogelschutzorganisation BirdLife Anfang Jänner in österreichischen Gärten im Durchschnitt 30 Piepmatze an den Futterhäuschen gezählt wurden, waren es in Kärnten im Schnitt 39. Am häufigsten beteiligten sich an den Beobachtungen – die Menschen waren aufgefordert, gefiederte Gesellen zu zählen und ihre Aufzeichnungen an BirdLife zu schicken – die Unterkärntner. In den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt nahmen 300 Vogelfreunde teil, in ganz Kärnten waren es 1342. Sie registrierten 9184 Vögel.

„Bei uns herrschten gute Bedingungen. Der Boden war gefroren, die Temperaturen waren niedrig, viele Vögel flogen die Futterstellen an“, sagt Andreas Kleewein, Geschäftsführer von BirdLife Kärnten. Auf dem ersten Platz landete in Unterkärnten der Feldsperling mit 1204 Exemplaren, gefolgt von Haussperling, auch Spatz genannt, (1202 Individuen) und Kohlmeise (1168).