Nach der operativen Entfernung des Projektils ist die Norwegische Waldkatze aus Lichtengraben außer Lebensgefahr. Die Beamten der Polizei Bad St. Leonhard ermitteln weiterhin in dem Fall von Tierquälerei.

Kater „Toni“ schwebte nach dem Schuss in Lebensgefahr © Privat

"Er ist über den Berg. Die Tierärztin sagt, dass er es schaffen wird. Seit Samstag ist er wieder zuhause“, kann die Besitzerin der Norwegischen Waldkatze „Toni“, auf die wie berichtet am Dienstag in der Vorwoche in Lichtengraben bei Bad St. Leonhard geschossen wurde, endlich aufatmen.