Zu dem Brand in der Lagerhalle beziehungsweise in der Werkstätte in St. Andrä war es am vergangenen Donnerstag gekommen © Bachhiesl

Nach dem Großbrand im Lavanttal in der vergangenen Woche bittet die Polizei um Hinweise. Wie das Landeskriminalamt bekannt gab, steht jetzt fest, dass das Feuer durch eine externe Zündquelle entstand. Eine externe Zündquelle ist beispielsweise eine brennende Zigarette. Ob vorsätzlich oder fahrlässig vorgegangen wurde, ist derzeit unklar. Brandstiftung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Zu dem Brand in der Lagerhalle beziehungsweise in der Werkstätte in St. Andrä war es am vergangenen Donnerstag gekommen. Im Gebäude lagerten an die 20 Oldtimer, Skidoos, Go-Karts und andere Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Halle wurde vollkommen vernichtet. Unter den Fahrzeugen befand sich auch ein Lamborghini.

Zweckdienliche Hinweise erbeten an das Landeskriminalamt unter: 059133/20 3333 oder jede Polizeidienststelle.