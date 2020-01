Der Hobbypaläontologe Andreas Hassler aus St. Andrä widmet einen Vortrag am Donnerstag den Heil- und Mineralwässern des Tals. Am Donnerstag spricht er im Gasthof Deutscher in St. Andrä.

In den 30er-Jahren erlebte das Schwefelbad in Bad St. Leonhard seine Blütezeit © Privat

Sie werden gerne als die flüssigen Schätze unserer Heimat bezeichnet: die Heil- und Mineralwässer des Lavanttals – teils jedoch längst verloren und vergessen. In einem Vortrag widmet sich der Hobbypaläontologe Andreas Hassler aus St. Andrä diesen Schätzen von einst. Sein Resümee: Es gibt über 18 Thermal- und Heilwasserquellen im Lavanttal, darunter die Radonquelle in Preitenegg, die bekannte Schwefelquelle in Bad St. Leonhard, der Preblauer Sauerbrunn, der einen hohen Gehalt an quelleigener Kohlensäure aufweist oder etwa die fast 40 Grad heiße Salzquelle, die beim Kohleabbau in St. Stefan gefunden und wieder verloren ging – wie übrigens viele andere Quellen auch. Die einzig noch genutzte Thermalquelle im Lavanttal ist jene in Bad Weißenbach.