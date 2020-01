Facebook

Andreas (links) und Martin Morolz wurden mit Hauben belohnt © Gert Köstinger

Viele Spitzenküche gehen aus Kärnten weg, um in „großen Häusern“ Karriere zu machen. Zum Glück kehren manche von ihnen in die Heimat zurück. So geschehen mit den Brüdern Andreas (34) und Martin (28) Morolz aus Griffen. Sie haben nach Zwischenstationen bei Österreichs touristischen Top-Adressen im Vorjahr das Gasthaus „Kropf“ in Lind bei Griffen von Mutter Helga übernommen und wurden kaum ein Jahr später aus dem Stand mit zwei Hauben von Gault Millaus Gourmet-Testern belohnt. Andreas für seine Kochkünste, Martin für sein Weinwissen und die Servicequalität.

Dabei ist Andreas ein Quereinsteiger. Er besuchte die Tourismusschule in Villach und heuerte dann im Hotel Seefels in Pörtschach im Service an. Als das Gourmetrestaurant Schlossstern im Schlosshotel Velden mit Starkoch Silvio Nickol eröffnet hatte, war Andreas dabei. Mit seiner Ausbildung zum Sommelier schaffte er es bald zum Restaurantleiter bei Küchenchef Stefan Lastin. Als dieser 2014 in „Frierss Feines Haus“ wechselte, zog es Andreas nach Lind bei Griffen.