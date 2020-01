Facebook

Volksschule Ettendorf war Thema im Gemeinderat © Steinwender

Auf großes Publikumsinteresse stieß die erste Gemeinderatssitzung 2020 in Lavamünd, bei der es vor allem um die geplante Schließung der Volksschule Ettendorf ging. Gemeindevorstand Raphael Golez (SPÖ) verlas den Bescheid der Bildungsdirektion Kärnten, in dem unter anderem als Begründung angeführt wird, dass in den vergangenen vier Jahren die Schülerzahlen stark gesunken sind. Vizebürgermeister Emmerich Riegler (SPÖ) der die Sitzung leitete, sprach vom Sterben des Ortes mit der Schließung: „Welche Jungfamilie siedelt sich in Ettendorf an, wenn seit Jahren von der Schulschließung gesprochen wird?“ Ersatzgemeinderat Gerd Riegler (SPÖ), der bis vor kurzem als Schulreferent tätig war, stellte fest: „Manche Eltern wollen ihre Kinder nicht in einer einklassigen Schule unterrichten lassen.“ Es wurde einstimmig beschlossen, gegen den Bescheid zu berufen.

Vizebürgermeister Riegler wies aber auch darauf hin, dass seit Dezember des Vorjahres ein mit einem Architekturbüro ausgearbeitetes Konzept über eine Weiternutzung des Gebäudes als Generationenhaus bestehe. „Derzeit gibt es in der Gemeinde Lavamünd für ältere Personen kein Betreuungsangebot und somit wandert auch diese Bevölkerungsschicht ab“, sagte Riegler. Vizebürgermeister Erich Pachler (ÖVP) machte auf Versäumnisse der letzten Jahre aufmerksam und führte fehlende Arbeitsplätze als eine Begründung für Abwanderung an. Zum Abschluss gab es noch einen Dringlichkeitsantrag von FPÖ, ÖVP und dem freien Mandatar Johann Brenner. Dabei wurde der Gemeinderat aufgefordert, der Bevölkerung ein konkretes Nachnutzungskonzept der Volksschule zu präsentieren. In der Erläuterung wird die SPÖ-Fraktion als Hauptverantwortliche für die Schulschließung angeführt, da bis auf Landesebene die zugehörigen Positionen in SPÖ-Hand liegen.