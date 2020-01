Das TU-Projekt „Wolfsberg revisited“ wird am 28. Jänner in der Stadtwerkstatt vorgestellt. Studenten zeigen Projekte. Die Ausstellung wird rund zwei Wochen zu sehen sein.

Studenten des Master Studios „Wolfsberg revisited“ mit Sabine Bauer (2. v. l.) Bernhard Wieser und Llazar Kumaraku in der Stadtwerkstatt © KK/Stadtpresse

Seit vergangenen Herbst beschäftigten sich 15 Studentinnen und Studenten des Institutes für Architektur der Technischen Universität Graz im Rahmen eines Master Studios mit dem Projekt „Wolfsberg revisited“. Dabei ging es den Studenten darum, in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde und dem Stadtmarketing Wolfsberg die Potenziale der Stadt zu untersuchen und eine Strategie und einzelne Konzepte zu entwickeln, um das Zentrum von Wolfsberg nachhaltig zu beleben.

Nun werden die Ergebnisse im Rahmen einer Ausstellung in der Stadtwerkstatt am Hohen Platz und in ausgewählten Leerständen präsentiert. Eröffnet wird die Ausstellung am Dienstag, den 28. Jänner, um 18 Uhr in der Stadtwerkstatt.

Die Ausstellung der Ergebnisse des Master Studios unter der Leitung von Aglaée Degros und Sabine Bauer und der verpflichtenden Wahlfächer „Städtische Infrastruktur“ (Leitung: Llazar Kumaraku) und „Das Fahrrad“ (Leitung: Bernhard Wieser) wird rund zwei Wochen zu sehen sein.