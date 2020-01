Facebook

Dieses Bild dokumentiert die Alt-Lavanttaler Tracht. Die Kopfbedeckung der Frauen sticht hervor © Sutton Verlag

Am 10. Oktober 1920, also vor hundert Jahren, erlebte Kärnten mit der Volksabstimmung einen der denkwürdigsten Tage in seiner mannigfaltigen Geschichte. Heuer wird dieses Jubiläum über viele Monate hinweg im Rahmen der „CarinthiJa“ mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. In den Hintergrund treten wird dabei naturgemäß ein Kärnten, das in den vergangenen hundert Jahren ebenfalls das Leben und den Alltag der Menschen in Unterkärnten mitbestimmt und geprägt hat.

Genau hier setzt der Bildband „100 Jahre Unterkärnten in historischen Fotografien“ an, den die Autoren Ferdinand Schmiedt, Gernot Schmiedt und Freya Martin – alle der selben Familie mit Wurzeln in Kärnten entstammend – gestaltet haben. „Die Idee war, ein Buch zum diesjährigen 100-Jahr-Jubiläum der Volksabstimmung in Kärnten in alten Ansichten zusammenzustellen, fernab vom politischen Hintergrund und den Ereignissen dieser Zeit“, sagt Freya Martin, übrigens Schwester von Gernot und Tochter von Ferdinand Schmiedt.

In ganz Südkärnten waren die Autoren unterwegs, um Fotomaterial aufzustöbern. Unter anderem konnte man dabei aus dem reichhaltigen Fundus der Familie von Bedi Böhm-Besim aus Bad Eisenkappel und aus anderen privaten und öffentlichen Sammlungen schöpfen. Gezeigt werden in diesem schmucken Band 180 Fotos, die zum Teil bislang nicht veröffentlicht wurden. Ausführliche Bildunterschriften und informative Zwischentexte runden die Dokumentation ab. „Die Kapitel orientieren sich an den Tälern Unterkärntens, an der wunderbar-pittoresken Seenlandschaft und an dem imposanten, dominierenden Gebirgsstock der Karawanken“, sagt Martin.

Die Bilderreise führt zum Beispiel ins Vellachtal, in dem der Ort 1930 noch Eisenkappel – ohne das vorgesetzte „Bad“ – hieß und es einen Bahnhof mit zweisprachiger Aufschrift gab, in den regelmäßig die legendäre Schmalspurbahn „Vike“ einfuhr. Im Ort waren Gemeindeamt und Sparkasse einst im selben Gebäude untergebracht. Ins Jahr 1914 datiert eine kolorierte Fotografie vom Hauptplatz mit dem mächtigen Massiv des Hochobir im Hintergrund. Ein anderes Foto wiederum zeigt gewaltige Hochwasserschäden zwischen Miklauzhof und Eisenkappel im Jahr 1926.

Schauen und lesen Zum Buch. Ferdinand Schmiedt, Gernot Schmiedt, Freya Martin: „100 Jahre Unterkärnten in historischen Fotografien“, Sutton Verlag Erfurt-Wien 2020, 120 Seiten, zahlreiche Fotos. ISBN: 978-3-96303-102-1. Preis: 20,99 Euro.

Ulrike Greiner Redakteurin Regionalbüro Wolfsberg/Völkermarkt Mehr von Ulrike Greiner

Am Klopeiner See warb man in den 1920er Jahren auf Plakaten eifrig um Sommerfrischler, die sich – dem Fotografen sei Dank – auch noch in den 1970er Jahren zahlreich hier sonnten.Wolfsberg war ein verträumtes Städtchen an der Lavant – und dennoch nicht gefeit gegen Katastrophen, wie Bilder einer Überschwemmung durch den Schoßbach 1955 belegen. Die Eröffnung der Packer Bundesstraße wurde 1936 feierlich begrüßt – nach langer Schufterei mit Schaufel und Scheibtruhe.