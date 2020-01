Nach der Brandtragödie auf der Pack bittet die Familie des verstorbenen Ehepaars um Spenden für die Familie der Pflegerin. Bei dem Unglück kamen drei Menschen in den Flammen ums Leben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Brandtragödie auf der Pack am 14. Jänner kamen drei Personen ums Leben © Brinskelle

Nach wie vor ungebrochen sind Trauer und Fassungslosigkeit bei Freunden und Bekannten nach der Brandtragödie mit drei Toten auf der Pack. „Das war einer der dramatischsten Einsätze meiner bisherigen Feuerwehrlaufbahn, weil es drei Todesopfer zu beklagen gab“, sagt Kommandant Christoph Gerak von der Feuerwehr Wolfsberg, der mit über 30 Lavanttaler Feuerwehrkameraden aus Wolfsberg, Bad St. Leonhard und Preitenegg die weststeirischen Einsatzkräfte unterstützt hat. Wie berichtet, kamen bei dieser Katastrophe in der Nacht auf den 14. Jänner Ex-Politikerin Gerti Sattler (73), ihr Mann Fritz (87) sowie ihre ungarische Pflegerin ums Leben.

Die 53-Jährige aus Ungarn betreute seit etwa sechs bis neun Monaten als 24-Stunden-Hilfe das Ehepaar in der Gemeinde Hirschegg-Pack und stand ihm bei alltäglichen Dingen zur Seite. Um für die beiden immer da sein zu können, wohnte sie ebenfalls in diesem Haus, das durch das Feuer völlig zerstört wurde. „Ildiko hatte eine ruhige und ganz besonnene Art, sie war wirklich eine ausgesprochen nette Person“, beschreibt Michael Sattler, der Sohn des verstorbenen Ehepaares, die Pflegerin. Geschätzt wurde nicht nur ihre Arbeit, sondern auch ihre Kochkunst. „Mein Vater hat eigentlich immer sehr von ihrem Essen geschwärmt, weil sie immer sehr gute Suppen gekocht hat. Eben Gerichte, die für meine Eltern verträglich waren“, erinnert sich Sattler.