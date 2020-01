Die Firma „Elektro Pichler“ gibt es in Wolfsberg seit 54 Jahren. Mit Ende Jänner oder Anfang Februar wird der Verkaufsraum in der Ernst-Swatek-Straße 4 geschlossen.

„Elektro Pichler“ schließt den Verkaufsraum © Schmerlaib

Die Firma „Elektro Pichler“ gibt es in Wolfsberg seit 54 Jahren. Nun war es Zeit für eine Veränderung. Mit Ende Jänner oder Anfang Februar wird der Verkaufsraum in der Ernst-Swatek-Straße 4 geschlossen. Bis dahin gibt es auf Kleinelektrogeräte einen Abverkauf. „Wir können für unsere Kunden auf Wunsch trotzdem Bestellungen durchführen und Ersatzteile tauschen. Außerdem bleibt der Kundenservice natürlich weiterhin erhalten“, sagt Geschäftsführerin Claudia Pichler. Auch die Elektroinstallation bleibt ein großes Standbein der Firma. Vor allem im Bereich der Steuerungstechnik für Testzentren von Automobilherstellern sowie im Bereich Gewerbe und Industrie sei man aktiv. Die Firma beschäftigt derzeit 20 Mitarbeiter. „Dennoch haben uns der Preisdruck großer Konzerne und das Online-Geschäft zu diesem Schritt gezwungen“, so Pichler.