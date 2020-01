Sie zählen zu den größten Hauskatzen: die norwegischen Waldkatzen. "Toni" ist ein fünf Jahre alter Kater dieser in Kärnten kaum verbreiteten Rasse. Nachdem am Dienstag auf ihn geschossen wurde, schwebt er in Lebensgefahr.

Die Polizei hofft auf Hinweise zur Person des Tierquälers © Jürgen Fuchs

"Was hat ,Toni' einem Menschen angetan, dass er jetzt so leiden muss?" Diese Frage stellt sich eine Katzenhalterin aus der kleinen Ortschaft Lichtengraben in der Lavanttaler Gemeinde Bad St. Leonhard. Seit Dienstag Tag und Nacht. An diesem Tag ließ sie "Toni" wie jeden Tag gegen 6.30 Uhr aus dem Einfamilienhaus. "Der Kater war immer bis zum Nachmittag im Freien unterwegs. Immer kam er vor Einbruch der Dunkelheit nach Hause", so das Frauerl von "Toni".