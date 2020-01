Ausrangierte Eisenbahnschwellen am aufgelassenen Bahnhof Lavamünd sind trotz Beschwerden noch nicht entsorgt. Die Gleiskörper wurden bereits 2016 abgetragen. Das Land ist am Zug.

Trotz Beschwerden liegt ein Teil der Schwellen noch immer am ehemaligen Bahnhof Lavamünd © Rosina Katz-Logar

Bereits 2016 wurde der Gleiskörper der stillgelegten Lavanttalbahn abgetragen, die Schienen wurden verwertet. Ein großer Haufen Bahnschwellen sind seither am aufgelassenen Bahnhof Lavamünd gelagert. „Seit Jahren liegt der Sondermüll in der freien Umwelt herum“, ist ein Lavamünder verärgert. Zudem würden Leute die alten Bahnschwellen illegal einfach zum Heizen oder für einen Einbau mitnehmen. „Die Behörde schaut zu und macht nichts“, ärgert er sich. Bereits Anfang Dezember gab es erste Beschwerden. Da hieß es, die Bahnschwellen würden demnächst weggeräumt werden.

Neben den herumliegenden Bahnschwellen, die als Sondermüll gelten, würden die rund 1,5 Meter hohen Stützmauern bei der ehemaligen Rampe nicht abgesichert sein. „Dies bedeutet Lebensgefahr für Kinder und Vorbeifahrende“, meint der besorgte Gemeindebürger. Er kritisiert auch, dass die Schienen an den ehemaligen Bahnübersetzungen an den Bundes- und Landesstraßen noch immer nicht ausgebaut worden seien.