Im Lavanttal hat am Donnerstagabend eine Lagerhalle Feuer gefangen. Darin befanden sich alte Motorräder und möglicherweise Oldtimer. Mehr als 100 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Nächtlicher Großeinsatz der Feuerwehr in Eitweg © Bachhiesl

Am Donnerstagabend eilten mehrere Feuerwehren aus dem Lavanttal nach Eitweg in der Gemeinde St. Andrä. Mitten im Ort hatte eine alte Lagerhalle Feuer gefangen. Das Gebäude diente früher als Hühnerstall. Jetzt sind diverse Geräte darin untergebracht. Von den Feuerwehrleuten wurden unter anderem alte, durchs Feuer schwer beschädigte Motorräder ins Freie getragen. Ob sich auch Oldtimer in der Halle befanden, war zunächst nicht klar.