Im BRG/BORG unter Direktor Peter Reischl gibt es seit diesem Schuljahr zwei Unterstufenklassen © (c) Sandra Zarfl

Vor elf Jahren begann das BRG/BORG Wolfsberg das Verbundmodell mit der NMS1 „Maximilian Schell“. Schüler können nach der Volksschule diesen „Schulversuch“ absolvieren. Der Unterricht erfolgt in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik in allen Stunden im Team mit einer Lehrkraft des BRG/BORG und einer Lehrkraft der NMS1 – sowohl an der Höheren Schule selbst, als auch an der NMS.