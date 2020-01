Schauspiel-Debüt im "Tatort""Das Bild von Arnie hat mein Leben verändert"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Klaus Drescher will wie sein großes Idol Arnold Schwarzenegger in Hollywood Erfolge feiern © Privat

Seit Jahren holt er sich einen Titel nach dem anderen, kürte sich unter anderem 2013 in der Wertung der "World Fitness Federation" (WFF) zum Mr. Universum und 2017 zum Weltmeister. Doch geht es nach dem in Zeltweg lebenden Klaus Drescher, so wird 2020 zu seinem großen Erfolgsjahr werden - als Bodybuilder und auch als Schauspieler.