Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von einem Drachen lassen sich Snowkiter über verschneite Almwiesen ziehen - wie hier auf der Saualm © Wilfried Gebeneter

Auf der Webseite der „Österreich Werbung“ heißt es trocken: „Ganz im Stillen hat sich in den letzten Jahren eine neue Wintersportart entwickelt: Snowkiten.“ Von einem Lenkdrachen, dem Kite, lassen sich Snowkiter (auf Ski oder Snowboard) vom Wind über verschneite Berghänge ziehen – ähnlich wie beim Kitesurfen auf dem Wasser. Thalgau, Obertauern, Zell am See, Achensee oder Joglland werden als erste Adresse für Snowkiter genannt. Doch auch in Kärnten lässt sich dem Wintersport frönen – beliebt sind die Saualm oder die Koralm. Kurz nach dem Jahreswechsel waren etwa Snowkiter auf der Saualpe unterhalb des 2044 Meter hohen Gertrusk zu beobachten.