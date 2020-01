Das nächste Repair Café geht in Wolfsberg am Dienstag über die Bühne. Von 14 bis 17 Uhr können mithilfe ehrenamtlicher Experten defekte Dinge repariert werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Repair Café findet in der Stadtwerkstatt in Wolfsberg statt © Schmerlaib

Vieles wandert heutzutage auf den Müll, was relativ einfach repariert und wieder verwendet werden könnte. Wer ein solches Stück zu Hause hat, für den ist das Repair Café die richtige Adresse.



Am Dienstag, den 21. Jänner, stehen von 14 bis 17 Uhr in der Stadtwerkstatt am Hohen Platz 6 wieder ehrenamtliche Experten mit Rat und Tat zur Verfügung und reparieren die vorbeigebrachten defekten Gebrauchsgegenstände (Elektrogeräte, Kleidung, Gegenstände aus Holz, Spielzeug etc.). Die Kosten für Reparaturen beschränken sich auf freiwillige Beiträge. Mitglieder der St. Andräer Trachtenfrauen verkürzen die Wartezeit mit Kaffee und Kuchen.