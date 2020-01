Facebook

Geht er oder geht er nicht? Glaubt man Gerüchten, so wird Wolfsbergs Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz (SPÖ) sein Amt heuer vorzeitig zurücklegen, um Nachfolger Hannes Primus rechtzeitig in Stellung zu bringen. Erfolgt ein Rücktritt nämlich weniger als ein Jahr vor der regulären Gemeinderatswahl, so ist keine vorgezogene Bürgermeister-Neuwahl nötig. Es reicht die Mehrheit im Gemeinderat. Und sein Nachfolger hätte den Vorteil, bei der regulären Wahl 2021 bereits als Bürgermeister „bekannt“ zu sein. Fragen dazu blockt Schlagholz (66) ab: „Mitte des Jahres gebe ich bekannt, wie ich mich entscheide. Ob ich wieder kandidiere, ob ich mit Ende der Periode aufhöre oder ob ich mein Amt vorzeitig zurücklege.“

Einwohnerzahlen im Bezirk per 1. 1. 2019 Bad St. Leonhard. 4377

Frantschach-St. Gertraud. 2566

Lavamünd. 2900

Preitenegg. 932

Reichenfels. 1795

St. Andrä. 9922

St. Georgen. 1965

St. Paul. 3271

Wolfsberg. 24.998