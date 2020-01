Facebook

© KLZ/Fuchs

Am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr ignorierte ein 15-jähriger Wolfsberger das Vorschriftszeichen "Sackgasse" auf dem Geranienweg in Kleinedling. Am Ende der Straße durchfuhr er mit seinem Mofa die bauliche Trennung der Fahrbahn, die in den zweiten Teil des Geranienweges mündet.