Als ein Radfahrer (43) eine Straße in Wolfsberg queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, gelenkt von einer 45-jährigen Wolfsbergerin.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP/Meyer

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag früh gegen 7.25 Uhr. Eine 45-jährige Frau aus Wolfsberg fuhr mit ihrem Auto auf der St. Jakober Straße in Wolfsberg von Westen kommend in Richtung Stadtzentrum. Bei der Kreuzung St. Jakober Straße – Zubringerstraße Gerhard-Ellert-Platz bog sie nach links auf die Zubringerstraße ein.