Ab dem Frühjahr kommen beim "KuKuMa" (Kulinarik-Kultur-Markt) am Hohen Platz in Wolfsberg neue Marktstände dazu. Auch im Winter ist geöffnet.

Wochenmarkt Hoher Platz Wolfsberg September 2019 © Markus Traussnig

An zehn Marktständen und zwei weiteren Theken werden seit September im Rahmen des neuen Wochenmarktes „KuKuMa“ am Hohen Platz in Wolfsberg regionale, hochwertige Kulinarik und feines Kunsthandwerk angeboten. Ab Frühjahr soll der Markt noch größer werden. Zur Frühlingseröffnung werden drei neue Stände hinzukommen. „Der Bedarf ist auf jeden Fall da“, bringt es Roland Bachmann vom „Haus der Region“ – ein Partner des Organisationsteams – auf den Punkt.