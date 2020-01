Der 17. Jänner ist der Gedenktag des heiligen Antonius des Großen, im Volksmund Sautoni genannt. In einigen Pfarren wird gefeiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In St. Margarethen bei Bleiburg werden am Sonntag Selch- und Wurstwaren, Brot und Reindling versteigert © Privat

Am 17. Jänner feiert die Katholische Kirche den Gedenktag des heiligen Antonius des Großen, der im Volksmund als Sautoni bekannt ist. Ihm zu Ehren finden in einigen Kirchen kleine Feste statt. In Ettendorf bei Lavamünd begeht man den „Tonikirchtag“ heuer zum 40. Mal.