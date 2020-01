Nicole Harg eröffnet am 17. Jänner ihr Nagelstudio "Nails of Magic" in St. Stefan.

Nageldesignerin Nicole Harg © Privat

Am 17. Jänner wird Nageldesignerin Nicole Harg ihr Studio „Nails of Magic“ in der „Beauty Light Lounge“ in St. Stefan eröffnen – ihre zweite Filiale. Seit zehn Jahren führt die gebürtige Voitsbergerin ein Nagelstudio in Klagenfurt. „Zunächst werde ich jeweils zur Hälfte in beiden Filialen anwesend sein“, erklärt Harg, die heuer auch privat ins Lavanttal zieht.