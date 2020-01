Im Haus Elisabeth in St. Andrä gibt es nun eine Notschlafstelle für den Bezirk. Im Vorjahr wurden vier Personen nach Klagenfurt gebracht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei Betten stehen obdachlosen Menschen zur Verfügung. Am Foto: Michael Possegger und Manuela Peter (Administrative Leitung) © Caritas

Gerade während der Kälteperiode suchen viele obdachlose Menschen Zuflucht in sozialen Einrichtungen. Vor allem die Notschlafstellen in den großen Städten platzen dann oft aus allen Nähten. Anders im Bezirk Wolfsberg, denn hier gab es bis vor Kurzem keine. „Obdachlose Menschen, die wir auf der Straße aufgelesen haben, mussten nach Klagenfurt gebracht werden. Den Transport führte das Rote Kreuz durch, was aber höhere Kosten verursachte“, sagt Karl-Heinz Joham, Polizeiinspektor und Sicherheitsbeauftragter der Aktion „Gemeinsam sicher“.