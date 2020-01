Am Montag hat die "Faschingswelt" in Wolfsberg eröffnet. Bis Faschingsdienstag sind dort Kostüme, Perücken, Masken & Co. erhältlich.

Die „Faschingswelt“-Angestellten Martha Leber, Gamze Saraç und Christina Gandler (von links) © Bettina Friedl

Mit einer großen Auswahl an Kostümen für Groß und Klein, Perücken, Hüten, Masken, Schminkutensilien & Co. hat die „Faschingswelt“ diese Woche wieder in Wolfsberg eröffnet – und zwar am Weiher neben der Bäckerei Vero. Bis Faschingsdienstag hält das Geschäft offen. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr. Ab Mitte Februar hat die „Faschingswelt“ samstags andere Öffnungszeiten: Am 15. Februar von 10 bis 17 Uhr, am 22. Februar von 9 bis 15 Uhr und am 29. Februar von 10 bis 12 Uhr.