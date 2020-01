Kleine Zeitung +

Wolfsberg Erster "Kost-Nix-Laden" wird diese Woche eröffnet

Am Freitag geht der neue "Kost-Nix-Laden" in der Bamberger Straße in Wolfsberg offiziell in Betrieb. Einen Tag zuvor kann der Laden von der Bevölkerung bereits "eingeräumt" werden.