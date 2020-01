Daniel Stratznig, ein junger Kärntner mit viel Liebe zur Musik, erzählt in einem Vortrag in St. Georgen am 16. Jänner von einer Weltreise mit seinem Akkordeon. Die musikalische Umrahmung darf natürlich nicht fehlen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daniel Stratznig erzählt von seiner musikalischen Weltreise © KK/julianguionbajo

Daniel Stratznig entdeckte schon früh seine Liebe zum Akkordeon. Seine Reise startete mit sieben Jahren in der Musikschule Spittal an der Drau. Mittlerweile ist der 35-jährige Kärntner selbst Akkordeon Lehrer an der Musikschule Wien. 2018 hörte der er den Ruf, etwas in seinem Leben zu verändern. „Ich wollte auf Reisen gehen, als Mensch und Musiker wachsen und in dieser Zeit tief in die Musik und neue Kulturen eintauchen“ so Stratznig. Mit Rucksack und Akkordeon im Gepäck begab sich der Musiker auf eine Reise durch Südamerika, die letztlich sein Leben verändern sollte.