Am Samstag, 11. Jänner, hat die Drogerie am Weiher zum letzten Mal geöffnet © Bettina Friedl

Nach 18 Jahren am Weiher schließt "Müller" am Wochenende seine Filiale in der Wolfsberger Innenstadt. Letztmalig geöffnet hat die Drogerie am Samstag, 11. Jänner, von 8 bis 17.30 Uhr. In der letzten Dezemberwoche wurde mit dem Totalabverkauf von 20 Prozent gestartet, seit dieser Woche gibt es 30 Prozent auf das Sortiment. Deshalb sind teilweise Regale bereits so gut wie leergeräumt.