Die gebürtige Theißeneggerin Elisabeth Hofstätter ist am Donnerstag im Alter von 105 Jahren in Frantschach verstorben.

Elisabeth Hofstätter ist am Donnerstag im Alter von 105 Jahren verstorben © Grafik: Privat/Stockadobe

Im stolzen Alter von 105 Jahren hat Elisabeth Hofstätter, geborene Liebhard, am Donnerstag ihre Augen für immer geschlossen. Mit ihrem bereits verstorbenen Mann, einem Tischlermeister, hat sie vier Kinder in Theißenegg großgezogen. Ihre letzten Lebensjahre hat sie im Pflegeheim in Frantschach verbracht, in dem die hohen Geburtstage der ältesten Gemeindebürgerin immer gefeiert wurden.