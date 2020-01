Kleine Zeitung +

Schönweg Das Gasthaus Köstenberger wurde geschlossen

Wirtin Gerti Oprissnig ging Ende 2019 in Pension, seitdem ist das Gasthaus in Schönweg verwaist. Das Gasthaus Köstenberger direkt neben dem Wienerberger Ziegelwerk wurde zuletzt in vierter Generation geführt.