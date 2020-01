Im 1. Boxcenter in Völkermarkt kann man sich ab sofort wieder für Kurse in Boxing, Kickboxing, Frauenboxing und Crossfitboxing anmelden.

Patrick und Annet Geurink im Boxcenter © (c) Weichselbraun Helmuth

Im 1. Boxcenter in der Neubruchstraße 2 in Völkermarkt (ehemaliges ÖAMTC-Prüfzentrum) kann man bis 14. Jänner an Probetrainings teilnehmen. Auch für Kurse in Boxing, Kickboxing, Frauenboxing und Crossfitboxing kann man sich ab sofort anmelden – und zwar telefonisch unter 0676/672 76 11. Ab sofort ist das Boxcenter nach den Weihnachtsfeiertagen wieder täglich geöffnet. Noch mehr Infos gibt es auf der Homepage unter www.a-p-boxcenter.com. Die Nachfrage ist groß, dennoch gibt es noch einige freie Plätze bei den verschiedenen Trainingseinheiten.