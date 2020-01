Brautpaar WAC-Spieler Michael Novak heiratete seine Tanja

Facebook

Tanja und Michael Novak haben sich getraut © Privat

Vor vier Jahren hat es zwischen Michael Novak (29) aus St. Veit und Friseurin Tanja Salamon (25) aus dem Burgenland nach einem Fußballspiel gleich gefunkt. Damals spielte Novak noch beim SV Mattersburg, in der Saison 2018/19 wechselte er zum WAC. "Es hat für beide sofort gepasst", so Michael Novak. Für den Antrag hat er sich etwas Romantisches ausgedacht. "Zu Weihnachten vor einem Jahr hatte Tanja ein Fotoshooting am Wörthersee. Am Ende bin ich auf die Knie gegangen und habe um ihre Hand angehalten", so Novak.