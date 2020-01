Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerhard Oswald, Jürgen Mandl, Carmen Goby, Edwin Storfer, Gabriela Kucher-Ramprecht, Peter Storfer und Sebastian Schuschnig (von links) beim Neujahrsempfang am Dreikönigstag im Kuss © (c) Sandra Zarfl

Seit mittlerweile 32 Jahren findet der Neujahrsempfang der Lavanttaler Wirtschaft am Dreikönigstag im Kuss in Wolfsberg statt. Beim diesjährigen Empfang wurde aber nicht nur in die Zukunft geblickt, sondern auch in die Vergangenheit. „Vor 30 Jahren wurde das Lavanttal noch als ein Armenhaus gesehen, inzwischen wurde es zu einer wahren Vorzeigeregion“, sagte Edwin Storfer, Obmann des Vereins Lavanttaler Wirtschaft in seiner Eröffnungsrede.