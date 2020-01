Kleine Zeitung +

Geschäftsleben „WINWIN“ eröffnet neu in Wolfsberg

In der Klagenfurter Straße in Wolfsberg eröffnet der 20. Standort von "WINWIN" in Österreich. Auf rund 600 Quadratmetern befinden sich ein Video-Lotterie-Terminal und über 80 unterschiedliche Spiele.