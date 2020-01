Der 41-jährige Lavanttaler kam am Donnerstagabend auf der Obdacher Straße in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Bevor er in den Bach stürzte, fuhr er rund 30 Meter die Böschung entlang.

Das Fahrzeug stürzte in den sogenannten Rainer-Bach, einen Lavantzufluss © Feuerwehr Bad St. Leonhard

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag um 23.45 Uhr auf der Obdacher Straße (B 78). Ein 41-jähriger Lavanttaler war gerade mit seinem Fahrzeug von Wolfsberg in Richtung Bad St. Leonhard unterwegs, als er in Twimberg in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkommt.