Weitere Container entfernt Containerbrand: Augenzeugen konnten Schlimmeres verhindern

Als die zwei Personen das Feuer bei einer Müllinsel in Lienz wahrnahmen, handelten sie umgehend und verhinderten so ein Ausbreiten des Feuers. Auch in Wolfsberg musste die Feuerwehr am Neujahrstag zu einem Containerbrand ausrücken.