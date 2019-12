Ein neuer "Kost-Nix-Laden" soll Mitte Jänner in Wolfsberg eröffnen. Dazu ist ein Workshop zum Zusammenbauen der Ladeneinrichtung geplant. Freiwillige Helfer werden dafür gesucht.

In Friesach gibt es etwa auch einen "Kost-Nix-Laden" © Köstinger

Mitte Jänner ist in Wolfsberg in der Bamberger Straße 2 die Eröffnung eines neuen „Kost-Nix-Ladens“ geplant. Nun werden für einen Workshop zum Zusammenbauen der Ladeneinrichtung am 3. Jänner noch freiwillige Helfer gesucht.