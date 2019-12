Kleine Zeitung +

Schiefling Landjugend spendete für Sturmopfer in Oberkärnten

Die Landjugend Schiefling spendete 1000 Euro an die Sturmopfer in Oberkärnten. Dechant Martin Edlinger hat die Spendenübergabe in seiner Heimat Reiseck durchgeführt.