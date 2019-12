Facebook

Marcel Freigassner und seine Familie durften sich über eine Spende des Sencecura-Sozialzentrums Bad St. Leonhard freuen © SeneCura

Außergewöhnliche Bescherung im SeneCura-Sozialzentrum Bad St. Leonhard: Vor Kurzem besuchte der neunjährige Marcel Freigassner mit seinen Eltern das Haus, um ein ganz besonderes Geschenk in Empfang zu nehmen. Der Junge ist seit seiner Geburt körperlich beeinträchtigt und musste in seinem kurzen Leben bereits mehrere Operationen über sich ergehen lassen. Die Mitarbeiter und das Ehrenamt-Team verzichteten auch in diesem Jahr wieder auf Geschenke und sammelten stattdessen Geld, um dem Jungen und seiner Familie eine Weihnachtsfreude zu machen, da die körperliche Einschränkung auch mit finanziellen Herausforderungen verbunden ist.