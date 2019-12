Zum Jahreswechsel Hier knallen die Korken im Lavanttal!

Facebook

Von Reichenfels bis Lavamünd steigen zum Jahreswechsel zahlreiche Veranstaltungen © APA/Barbara Gindl

2020 steht im Lavanttal bereits vor der Tür. Rituell wird das alte Jahr 2019 talauf und talab verabschiedet. Jeder hat so seine ganz eigene Tradition, um glücklich ins neue Jahr zu starten: Etwa mit einem ausgiebigen Wohnungsputz oder mithilfe des Räucherns nach alten Bräuchen. So mancher trägt sogar eine eigene Kleidung. Speziell die Farbe Rot soll Glück in der Liebe bringen. Alles wird versucht, um diesen magisch umwobenen Tag gut zu überstehen. Zudem wird gerne in die Zukunft geblickt – Bleigießen steht hoch im Kurs. In keiner Nacht liegt schließlich Neues und Altes so nahe beieinander. Am besten wird dieser Tag jedoch in Gesellschaft verbracht. Im Bezirk Wolfsberg bieten sich dazu viele Möglichkeiten – ob in Form eines traditionellen Bauernsilvesters einen Tag vor der eigentlichen Silvesternacht oder ob lieber sportlich beim Neujahrs-Nightcross.